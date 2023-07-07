МЧС предупредило свердловчан об аномальной жаре

Жара придет в регион 9 и 10 июля
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сотрудники МЧС предупредили свердловчан о надвигающейся на область аномальной жаре. Температура в регионе прогреется до +40 градусов. Такие показатели будут зафиксированы 9 и 10 июля.
- Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует соблюдать правила безопасного поведения в условиях аномально жаркой погоды, - отметили спасатели.
МЧС рекомендует оставаться свердловчанам дома, а в течение дня держать окна закрытыми. По возможности стоит использовать кондиционер, он снижает риск перегревов. Также уральцам советуют не оставлять детей и животных в припаркованных авто, стоящих на солнце.
В период аномальной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки. Свердловчанам следует быть внимательнее и осторожнее. Напоминаем, что на территории Среднего Урала действует противопожарный режим. Он запрещает использовать открытый огонь.
Накануне «Комсомолка» изучила, где екатеринбуржцы смогут спастись от жары. Безопасные места для купания можно найти в черте города.
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