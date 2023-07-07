На ИННОПРОМ в Екатеринбурге будет курсировать бесплатный автобус

На международную выставку "ИННОПРОМ" будет ездить бесплатный автобус Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Международную промышленную выставку «ИННОПРОМ-2023» можно будет добраться на бесплатных автобусах.Он будет курсировать с 10 по 13 июля.

Движение будет направлено от остановки «Станция метро «Ботаническая»». Автобусы будут ездить с 8:00 до 12:30 и с 16:00 до 19:30 каждые 15 минут, а с 13:00 до 15:30 каждые 30 минут. Автобусы от остановки «МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО» начнут ездить с 8:35 до 12:50 и с 16:30 до 20:05 каждые 15 минут, а с 13:05 до 16:05 каждые 30 минут.

- Для посещения выставки и мероприятий деловой программы необходима обязательная регистрация на сайте выставки, - напоминают организаторы Иннопрома.

10 и 11 июля вход для посетителей без статуса «делегат» будет платным – 200 рублей при оплате с сайта, а если покупать билеты на месте, то они будут стоить 400 рублей.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала о том, что можно посмотреть на выставке: электропоезд с зарядкой для самоката, робот-канатоход, автобус для «зимников» и скоростной лифт.