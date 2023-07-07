Фото: ОАО Уральский банк реконструкции и развития

В Екатеринбурге открылся бесплатный летний кинотеатр. Он находится в парке Маяковского и будет работать до 20 августа.

- В программе «Кинолета УБРиР» появятся фильмы вселенной Marvel, романтические комедии и мелодрамы, а также мультфильмы Уолта Диснея и Хаяо Миядзаки, - рассказывают организаторы.

Кинотеатр расположен справа от центрального входа в парк.

Подробную программу летнего кинотеатра вы можете посмотреть на официальном сайте парка Маяковского и в соцсетях. (В расписании могут быть изменения). А мы подготовили программу с 10 по 14 июля.

10 июля, понедельник

16:00 – Мультфильмы СТС (6+)

18:00 – Мультфильм «Рыбка Поньо на утесе» (0+)

20:00 – «Сердцеед» (18+)

11 июля, вторник

16:00 – Мультфильмы СТС (6+)

18:00 – Мультфильм «Аладдин» (6+)

20:00 – «Госпожа горничная» (12+)

12 июля, среда

16:00 – Мультфильмы СТС (6+)

18:00 – Мультфильм «Мой сосед Тоторо» (0+)

20:00 – «Пока ты спал» (12+)

13 июля, четверг

16:00 – Мультфильмы СТС (6+)

18:00 – Мультфильм «Король лев» (0+)

20:00 – «50 первых поцелуев» (18+)

14 июля, пятница

16:00 – Мультфильмы СТС (6+)

18:00 – Мультфильм «Ведьмина служба доставки» (6+)

20:00 – «Правила съема: Метод Хитча» (12+)

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