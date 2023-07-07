Тройное ускорение: в метро Екатеринбурга улучшили мобильный интернет

Жители и гости города стали чаще пользоваться метро. Летом посещаемость екатеринбургской подземки и мобильная активность людей во время поездок выросли на 33% в сравнении с началом года. К таким выводам пришли аналитики МегаФона после изучения массива обезличенных данных с базовых станций, установленных внутри городской подземки.

На основе анализа больших данных инженеры оператора спрогнозировали рост нагрузки на телеком-объектах в метрополитене и заранее провели апгрейд сети. По замерам аналитиков, после модернизации скорость мобильного интернета выросла в 3,5 раза.

– Общаться даже на максимальной глубине подземки в 43 метра помогают наши индор-базовые станции. Они установлены на каждой остановке метрополитена. К летнему сезону, когда в Екатеринбург приезжают многочисленные туристы, люди активно гуляют и перемещаются по городу, мы активировали несколько дополнительных диапазонов на базовых станциях и существенно расширили емкость сети. Это помогло увеличить территорию покрытия и максимально разогнать мобильный интернет. Средняя скорость скачивания сегодня превышает 80 Мбит/с, – рассказал технический руководитель МегаФона в Свердловской области Яков Пахоми.

Самой «качающей» станцией метрополитена этим летом оказался «Уралмаш». В этой локации ожидающие поезда обычно потребляют на 41% больше трафика, чем в среднем в метро. Мобильный интернет также особенно востребован на станциях «Машиностроителей» и «Космонавтов». Самое разговорчивое место – «Ботаническая». Здесь пассажиры обычно проговаривают по мобильному на 25% больше минут, чем в других частях подземки.

Наибольший объем интернет-трафика в метро уходит на просмотр видеороликов и фильмов, чтение Telegram и общение во ВКонтакте. На эти сервисы приходится более трети от всех переданных данных. Также в топе предпочтений музыкальные сервисы, карты и поисковые системы. А вот играть в онлайн-игры пассажиры, как правило, не любят.