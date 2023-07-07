В Екатеринбурге началось строительство второй очереди кампуса УрФУ

Второй кампус УрФУ построят к 2026 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге приступили к подготовке площадки для строительства второй очереди кампуса УрФУ. Основные работы планируется начать в IV квартале этого года, а закончить к 2026 году.

На территории кампуса построят Институт экономики и управления, Институт радиоэлектроники и информационных технологий, а также специализированный учебно-научный центр для школьников старших классов.

- Новый кампус общей площадью порядка 100 тысяч квадратных метров будет рассчитан на обучение восьми тысяч студентов, - сказал заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Программа поддержки студентов «Кампус» подразумевает стипендию для отличников, скидочные программы в магазинах, фитнес-центрах, заведениях общепита, кинотеатрах, ФК «Урал» и ХК «Автомобилист» и другие меры поддержки студентов.