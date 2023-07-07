Восьмерых подростков из Первоуральска, отравившихся алкоголем, выписали из больницы

Сейчас уточняется перечень продуктов, который употребляли в день отравления подростки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске из больницы выписали восемь подростков, отравившихся алкоголем. Двое из отравившихся продолжают лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

- В крови у несовершеннолетних обнаружен этанол. Метанол и психотропные вещества по результатам анализов не выявлены, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают проводить проверки и устанавливают причины произошедшего. Сейчас уточняется перечень продуктов, который употребляли в день отравления подростки. Возьмутся пробы, их отправят в лабораторию на исследование. Ситуацию продолжает контролировать ведомство.

Напомним, что в Первоуральске вечером 6 июля дети отравились алкоголем. В больнице оказались 10 подростков в возрасте 12-13 лет.

- В больницу несовершеннолетние попали с автобусной остановки «Гора» в поселке Пильный, что считается частью города. По одной из версий, отрабатываемой сыщиками, они употребили на берегу местного пруда неизвестный напиток, приобретенный в торговой точке, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

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