На Среднем Урале определились с датой Дня поисковика

Глава области утвердил изменения в указе «О праздниках Свердловской области» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области определились с датой Дня поисковика. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил, что праздник будут отмечать в третью субботу ноября. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Глава области утвердил изменения в указе «О праздниках Свердловской области». Документ опубликуют на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

- Поисковое движение в Свердловской области развивается, набирает обороты, и это правильно. Наша святая обязанность – поддерживать такое важное и такое нужное начинание, – отметил Евгений Куйвашев.

На данный момент в регионе насчитывается 58 поисковых организаций, в них задействованы больше 1,2 тысяч уральцев. В 2023 году свердловские поисковики отправлялись с экспедициями в Ленинградскую, Волгоградскую, Смоленскую, Новгородскую, Московскую и Орловскую области. Вскоре свердловчане отправятся в Тверскую область. Там они восстановят боевой путь Ржевской битвы, произошедшей в 1942 году.

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