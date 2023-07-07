Работы прошли в Камышлове, Ирбите, Туринске, Тавде, Арамиле и Андреевке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отремонтировали 19 километров дорог. Работы прошли в Камышлове, Ирбите, Туринске, Тавде, Арамиле и Андреевке. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Ремонт продолжает проводиться на самых востребованных участках дороги в области. При этом, все работы проходят оперативно, поскольку летом нагрузка на трассы максимальна.

- К экватору дорожно-строительного сезона мы подошли с хорошими результатами. Работы проводятся по графику. На некоторых объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идем даже с его опережением. Сейчас важно сохранить и нарастить набранный темп. Благоприятные условия нынешнего лета нужно использовать по максимуму, – главный инженер Управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

Капитальный ремонт полностью завершен с 127 по 137 километр трассы Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда. На фрагменте дороги была расширена проезжая часть до восьми метров. Обновили и проезд к Ирбиту. Работы прошли на шести километрах дороги Арамиль – Андреевка. Также завершился ремонт на подъезде к железнодорожной станции Кольцово. На участке улучшили больше трех километров покрытия.

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