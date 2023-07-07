Названы популярные туристические направления у жителей Екатеринбурга и Свердловской области

В странах СНГ в этом году, большой популярностью пользуется Армения, Узбекистан и Дагестан, который очень сильно продвигают с прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 июля представители туриндустрии рассказали о популярных направлениях для отдыха у жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Если говорить о заграничных курортах, то предпочтение отдается Турции, Египту и ОАЭ.

- Говоря о зарубежных направлениях, летом популярностью пользуются Мальдивы, которые не первый год бьют рекорды, – рассказывает член правления Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун. - В этом году появился уникальный рейс в Тайланд, которого раньше не было, с пересадкой в Казахстане.

Ольга Коршун отметила, что туристы проявляют интерес и к прямым рейсам в Грузию. Однако самолеты в эту страну летают только из Москвы, а стоимость билетов достаточно высокая.

В странах СНГ в этом году, большой популярностью пользуется Армения, Узбекистан и Дагестан, который очень сильно продвигают с прошлого года. Прямой рейс запустили и в новый аэропорт Иссык-куль в Кыргызстане.

- Интерес наших туристов растет к познавательному, активному и экскурсионному отдыху. В этом году, например, добавились частоты на Южно-Сахалинск, на Камчатку через Владивосток, - добавляет Ольга Коршун. – В топе по популярности у российских туристов Москва, Санкт-Петербург, Сочи и соседние регионы. В свете того, что зарубежные рейсы ограничены, все самолеты по России заполнены, поэтому лучше всего бронировать билеты заранее, ведь тогда вы получите оптимальные цены и попадете туда, куда хотите.