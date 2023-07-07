В Свердловской области увеличилось число школьников, сдавших ЕГЭ на 100 и 200 баллов

Количество высокобальников увеличилось «Химии» и «Русскому языку» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 и 200 баллов. Об этом рассказал Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

- В этом году у нас 141 стобалльник из 24 муниципальных образований Свердловской области. В прошлом году было 120. Пять наших выпускников стали двухссотбальниками. Это ребята из Каменска-Уральска, Серова и Екатеринбурга. В прошлом году на 200 баллов ЕГЭ сдали четыре человека, - сообщил Юрий Биктуганов.

Он также отметил, что количество высокобальников увеличилось по таким предметам как «Химия» и «Русский язык».

Всего к ЕГЭ было допущено 18 800 выпускников, а для проведения государственного экзамена было открыто 187 пунктов.

Также Юрий Биктуганов сообщил, что с экзамена в этом году было удалено десять учеников, семь из которых – за использование мобильного телефона, трое – за справочники. В прошлом году было удалено 12 выпускников.

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