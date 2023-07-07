В Екатеринбурге от менингококка вакцинировались 550 работников Ozon

Привито больше 500 сотрудников Ozon
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге продолжается вакцинация сотрудников Ozon. По данным за 7 июля, уже 550 работников были привиты от менингококка. Такими данными с РИА Новости поделились в представители компании.
- Ozon вакцинировал от менингококка более 550 работников склада в Екатеринбурге, не допускает к работе сотрудников с признаками простуды, - рассказали в компании.
Напомним, что на складе Ozon, расположенном в логопарке «Кольцовский», ввели масочный режим. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил один из сотрудников.
- Масочный режим продолжает действовать. При необходимости средства защиты выдают на самом складе. Сотрудники соблюдают дистанцию 1,5 метра. На входе у людей проверяют температуру. Если она есть, разворачивают домой. Вакцинация идет, но никого насильно не принуждают. Сотрудники вакцинируются по желанию, - рассказал бригадир, работающий на складе более полгода.
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