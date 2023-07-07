На Урале вынесли приговор парню, по вине которого выпал из лодки и погиб его 15-летний друг

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В Тавде вынесли приговор парню, по вине которого выпал из лодки и погиб его 15-летний друг. Его признали виновным в нарушении правил безопасности.

- Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - рассказали в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 7 августа 2022 года обвиняемый и его 15-летний друг плавали на резиновой лодке, оснащенной подвесным лодочным мотором, передвигаясь по водоему с целью рыбной ловли. Оба были пьяны.

- Парень решил завести двигатель, а тот был на передаче. В итоге лодка резко пошла по воде и мальчик из нее выпал. А плавать он не умел, - рассказывал ранее источник «КП-Екатеринбург».

Осужденный частично признал вину. Тавдинский районный суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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