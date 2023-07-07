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НовостиОбщество7 июля 2023 8:29

Жители Академического пожаловались на гигантскую пробку

Утром на выезде из района движение оказалось парализовано
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Пробка скапливается на кольце на выезде из Академического. Фото: сервис Яндекс.Сервис

Пробка скапливается на кольце на выезде из Академического. Фото: сервис Яндекс.Сервис

Жители Академического района в Екатеринбурге пожаловались на большую пробку на выезде из района, которая скапливается по утрам на кольцевом перекрестке Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

- Перекрыто движение в сторону центр, все объезжают через кольцо. Но светофоры здесь не перестроены на новый режим работы и нет регулировщика, - рассказала изданию горожанка Наталья.

Затор на дороге начинается по утрам от улицы Академика Вонсовского по Вильгельма де Геннина. Пробка по Объездной дороги начинается от Академика Муранова.