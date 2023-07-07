Новый приговор адвокат Контеева считает абсолютно незаконным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшему вице-мэру Екатеринбурга Контееву суд вынес новый приговор по делу о покушении на убийство. Общий срок пребывания экс-чиновника за решеткой составит 21 год. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» сообщил адвокат Котеева Сергей Колосовский.

- Приговор мы считаем абсолютно незаконным. Изначально порог этого приговора был в том, что Контеева искусственно выключили из расследования. Дело с 2011 года расследовалось, дважды уже выносились приговоры по этому делу в отношении других людей, которые действительно участвовали в ситуации. А Контеева привязали искусственно. Мы, я считаю, в суде доказали, что Контеев к ситуации не причастен. И более того, там никакого покушения на убийство не было, - пояснил Колосовский.

Дело вице-мэра рассматривали в Сысерском горсуде. Контеев обвинен в убийстве и мошенничестве. Сторона обвинителя заявляет, что группировка во главе с экс-чиновником на протяжении года, с 2009 по 2010, вымогала деньги у предпринимателя Максима Краснова.

- Суд оказался перед сложным выбором: либо пойти против своей же системы и принять законное решение, которое будет противоречить двум предыдущим приговорам, либо согласиться со своими старшими товарищами. Суд выбрал второе. Конечно, мы будем обжаловать приговор, - добавил адвокат.

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