В полиции рассказали, где три недели находилась мать троих детей, пропавшая в Горном Щите

Фото: «ЛизаАлерт»
В полиции рассказали, где три недели находилась 35-летняя мать троих детей Ольга Амирова, пропавшая в Горном Щите.
- Женщина найдена сотрудниками полиции, которая находилась у своих знакомых. В отношении нее и ей самой противоправных действий совершенно не было. Сотрудники территориального ОВД выясняют все обстоятельства, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.
Напомним, ранее близкие женщины рассказали, что 12 июня она не вернулась домой после работы.
Старшей дочке Ольги 16 лет. Она сейчас находилась у бабушки, пока маму искали. Еще двое детей - 11-летняя девочка и девятилетний мальчик - находились с бывшим мужем женщины.
Женщину разыскивали волонтеры и полицейские Екатеринбурга.
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