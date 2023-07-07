Лже-спасатели Нижнего Тагила угрожают горожанам

Лже-спасатели атакуют тагильчан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле лже-сотрудники МЧС завязывают втридорога горожанам огнетушители. Мошенники под предлогом плановых рейдов объезжали частный сектор на Гальянке и по улице Пархоменко, предлагая жителям домов купить оборудование для тушения пожаров. Никаких опознавательных знаков у визитеров не было. Об этом пишет Тагил.Лайф.

Визит незнакомцев обеспокоил Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Нижнего Тагила и ГГО. По мнению сотрудников ведомства, нелегальные предприниматели пытаются сбыть населению огнетушители, пожарные извещатели и модульные установки пожаротушения по завышенным ценам.

В одном из случаев мошенники даже угрожали жителям частного дома, пообещав после отказа купить оборудование привести прокуратуру и арестовать жильцов за отказ впустить «спасателей» в дом.

В МЧС говорят, что не проводят никаких рейдов.