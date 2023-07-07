Роспотребнадзор открыл горячую линию для сотрудников Ozon в Екатеринбурге

Горячая линия будет работать с поединка по пятницу с 8:30 до 16:45 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление Роспотребнадзора отрыло горячую линию для сотрудников Ozon в Екатеринбурге после вспышки менингококковой инфекции на складе логопарка «Кольцовский».

- Специалисты-эпидемиологи готовы ответить на вопросы, возникающие у сотрудников распределительного центра ОЗОН, где зарегистрированы случаи заболевания менингококковой инфекции, о вакцинации, мерах по предотвращению распространения заболевания, - сообщили в ведомстве.

Обратиться можно по номеру +79826905923 с 8:30 до 16:45 с пн. по пт.

По данным утро на 7 июля, официально зарегистрировано десять случаев заболевания сотрудников, среди которых два – летальные.

По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, шестеро пациентов проходят лечение в Сысертской ЦГБ, и еще два пациента госпитализированы в ГКБ №40.

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