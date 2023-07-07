В Нижнем Тагиле высадили тополя без пуха

Сейчас на площади красуются 22 дерева. Фото: администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле высадили тополя, ели, черемуху и сосны. Озеленений прошло на площади Трудовой доблести. Такое поручение дал глава города Владислав Пинаев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

- Мы впервые высаживаем деревья, имеющие полноразмерный рост, которые через год-два уже сформируют полноценную крону, способную выступать в качестве зеленого барьера, задерживающего пыль и другие вредные вещества, а также имеющую законченный эстетический вид, - сказала начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города Лариса Носовская.

Главная причина высадки деревьев это улучшение экологической обстановки. Ведь место озеленения это придорожная территория. Помимо деревьев и кустарников рабочие высадили яркий цветник.

Сейчас на площади красуются 22 дерева. Среди них башкирский тополь, от которого нет пуха, ели, черемуха, сосны и лиственницы. Помимо этого, перед гостиницей «Тагил» появился ухоженный газон с различными кустарниками, такими как барбарис, спиреей, кизильник и другие.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru