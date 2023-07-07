На Урале нашли мертвым пропавшего 40-летнего мужчину

Мужчину разыскивали волонтеры и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белоярском городском округе в к/с «Геодезист» накануне, 6 июля пропал 40-летний Константин Торопов. Его разыскивали волонтеры и сотрудники полиции. Сегодня, 7 июля, поиски пропавшего завершили.

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - сообщается в ПСО «Прорыв».

В СК по Свердловской области гибель мужчины пока не комментируют.

Напомним, в поселке Буланаш после ссоры с мужем пропала 18-лететняя мама Анастасия Евдокимова. В последний раз девушка была на связи 21 июня. Исчезновением девушки уже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Дома девушку ждет муж и ребенок которому всего 2,5 года.

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