В День города в Каменске-Уральском изменят маршруты общественного транспорта

Транспорт пустят в объезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 июля 2023 года в Каменске-Уральском отметят День города, из-за чего изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Вечером в День города на площади Ленинского комсомола состоится праздничный концерт, который стартует в 20 часов и завершится в 22:50.

В праздник с 19 до 24 часов закроют движение транспорта по улице Кадочникова на отрезке от Рябова до Ленина, по Ленина между Кунавина и Парковой, а также на проспекте Победы на участке от Кадочникова до Мусоргского.

В этом время общественный транспорт будет курсировать в объезд по соседним улицам.