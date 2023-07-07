В Нижний Тагил идет аномальная жара

В Нижнем Тагиле будет аномально жарко Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле 11 и 12 июля ожидается аномальная жара, столбики термометров поднимутся до отметки в +37 градусов. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает портал TagilCity.ru.

В субботу, 8 июля, в Нижнем Тагиле максимальная температура воздуха днем составит +31 градус, ночью похолодает до +12 градусов. Ветер западный, до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 9 июля, также будет +31 градус, без осадков. А вот в понедельник, воздух прогреется до + 33 градусов. Во вторник и среду в Нижнем Тагиле ожидается до +37 градусов. Облачная погода, возможен небольшой дождь.

На будущей неделе ожидаются магнитные бури до четырех баллов по девятибалльной шкале.