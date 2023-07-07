Фото: пресс-служба парка Маяковского

Жители Екатеринбурга ради шествия с Константином Ивлевым оденутся в костюмы еды во время фестиваля «Да, Шеф!», который пройдет в парке Маяковского.

- Масштабное гастрономическое событие стартует 22 июля с Парада вкуса, творчества и достижений - торжественного костюмированного шествия, которое возглавит известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев, - рассказали в парке.

В параде принять участие могут все. Желающим необходимо оставить заявку на сайте da.chef.ru, придумать костюм, отражающий любимое блюдо, продукт или напиток, и прийти в нем на шествии. Авторов лучших костюмов ждут призы.

Гастрономический фестиваль «Да, шеф!» пройдет с 22 по 23 июля 2023 года на площадке Парка Маяковского.

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