На Урале десять подростков попали в больницу с отравлением алкоголем

В больницу дети попали с автобусной остановки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске вечером 6 июля дети отравились алкоголем. В больнице оказались 10 подростков. В Минздраве Свердловской области сообщили, что у семи человек обнаружен этанол в различной концентрации.

- В Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, дети осмотрены. Оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным медиков, состояние подростков оценивается, как удовлетворительное. При полной нормализации состояния дети будут выписаны домой.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в больницу дети попали с автобусной остановки «Гора» в поселке Пильный. По одной из версий, отрабатываемой силовиками, они употребили на берегу местного пруда неизвестный напиток, приобретенный в торговой точке.

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