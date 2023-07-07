На Урале пропал 40-летний мужчина

Фото: ПСО Прорыв
В Белоярском городском округе в к/с «Геодезист» пропал 40-летний Константин Торопов. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 6 июля. Его разыскивают волонтеры и полицейские.
- Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Заречный». Всем кому что либо известно о место нахождении пропавшего, просьба звонить по телефону (834377) 2-10-59, - сообщают в «ПСО «Прорыв».
Также сообщить о местонахождении пропавшего можно координатору поиска Надежде по телефону +79521303370.
Рост мужчины 170 сантиметров. У него русые волосы и серо-зеленые глаза. Какая на нем была одежда в день пропажи неизвестно.
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