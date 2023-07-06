В Академическом на крыше поликлиники нашли тело мужчины

На место ЧП выехала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе на крыше детской поликлиники обнаружили труп мужчины. Инцидент произошел вечером 6 июля на улице Павла Шаманова, 16. На место ЧП выехала полиция и медики. Об этом Telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург» сообщили очевидцы.

- На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, - рассказал свидетель происшествия.

«КП-Екатеринбург» обратилась в Следственный комитет, региональную и городскую полицию. В ведомствах отказались от комментариев по данному ЧП.

В Следственном комитете отказались комментировать происшествие. Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Ранее, в начале июня, в Екатеринбурге нашли мертвой 18-летнюю девушку. Как рассказали «КП-Екатеринбург» друзья девушки, в этом году она выпускалась из школы № 122. А утром четверга должна была отправиться сдавать ЕГЭ по обществознанию. Известно, что в момент трагедии в квартире находилась мать Светланы.

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