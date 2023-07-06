Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах над 9-летним свердловчанином

Глава СКР поручил предоставить доклад о ходе дела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России взял на контроль дело об издевательствах над девятилетним свердловчанином. Александр Бастрыкин заинтересовался случившимся в лагере «Гурино» под Тугулымом. Об этом сообщили в СУ СК РФ.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - рассказали в Следственном комитете.

Напомним, накануне стало известно, что в лагере «Гурино» над маленьким мальчиком издевалась компания подростков в возрасте от 11 до 15 лет. Они били ребенка и изрисовывали его тело непристойными рисунками.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «халатность». Сотрудники СК определят степень тяжести, причиненного вреда ребенку. В лагере провели профилактические беседы.

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