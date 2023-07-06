На Урале СК возбудил дело после издевательств над ребенком в лагере

Сотрудники СК определят степень тяжести, причиненного вреда ребенку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после издевательств над девятилетним мальчиком в лагере под Тугулымом. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

- По указанию исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области по этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), - рассказали в свердловском ведомстве.

Сотрудники СК определят степень тяжести, причиненного вреда ребенку. А также следователи провели профилактические беседы с сотрудниками лагеря, дабы подобные случаи больше не повторялись.

Напомним, в лагере «Гурино» подростки издевались над девятилетним ребенком. Они били мальчика и изрисовывали его тело непристойными рисунками.

Страшные события происходили в июне 2023 года. Подростки в возрасте от 11 до 15 лет жестко издевались над мальчиком.

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