В Сысертскую больницу доставлены 6 сотрудников Ozon с менингитом

Госпитализаций в другие медицинские организации нет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Сысертскую больницу госпитализировано шесть сотрудников распределительного центра Ozon. Все доставленные люди – контактные, у них обнаружены положительные результаты лабораторных исследований.
- Состояние удовлетворительное, - сообщает Минздрав Свердловской области.
Госпитализаций в другие медицинские организации нет.
Напомним, в конце июня, по данным сотрудников распределительного центра, обнаружились первые случаи заболевания менингококковой инфекции. На данный момент официально известно о двух погибших.
В распределительном центре ввели масочный режим, а также для сотрудников организовали вакцинацию и измерение температуры на проходной. «КП-Екатеринбург» рассказывает, что в данный момент известно о вспышке менингококковой инфекции на складе Ozon.
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