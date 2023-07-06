В Екатеринбурге идут сильные дожди Фото: Дарья ЧИПУРИНА

Екатеринбург накрыло мощным ливнем с грозой. Горожане жалуются на сильный ветер. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали очевидцы непогоды.

- Ливень идет стеной. Гром гремит очень сильно. Молнии ото всюду. Дождь застал врасплох, все прохожие сейчас пытаются спрятаться под крыши или козырьки. Еще и ветер дует, он прямо сносит людей. На улице сейчас находится очень дискомфортно, моросящий дождь сменяется сильным ливнем. Прям бьет напором, - поделился с «КП-Екатеринбург» читатель.

Напомним, свердловское МЧС предупреждало уральцев о том, что на Средний Урал надвигается непогода. Она будет сохраняться в Свердловской области 6 и 7 июля.

- По данным синоптиков 7 июля местами в Свердловской области ожидаются дожди, грозы, порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте бдительны, - обратились спасатели.

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