В Красноуральске вторые сутки ищут 62-летнюю пенсионерку

Женщина нуждается в медицинской помощи. Фото: "Прорыв"

В Красноуральске идут поиски пропавшей 62-летней пенсионерки. О местонахождении Натальи Ивановой (Семечковой) неизвестно с 5 июля. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Приметы – рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темного цвета, глаза карие, - рассказали волонтеры.

На момент исчезновения Наталья была одета в брюки темного цвета, однако неизвестно какой была верхняя одежда женщины. На ногах у пенсионерки были обуты тряпичные тапочки.

Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи. Сейчас поисками пенсионерки занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться женщина, сообщите об этом волонтеру Наталии по номеру 89000440220. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в отдел МВД России по городу Красноуральск, набрав 83434322284.

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