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НовостиПроисшествия6 июля 2023 14:14

Прокуратура взяла на контроль ЧП с менингитом на распределительном складе Ozon

Силовики подтвердили гибель двух человек
Анжелика УФИМЦЕВА
Главная защита от менингококка - прививка

Главная защита от менингококка - прививка

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования в связи с выявлением заболевших менингококковой инфекцией. Расследование организовано подразделением Роспотребнадзора.

По словам сотрудников, первые случаи заболевания работников распределительного центра Ozon на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге были выявлены 26 июня.

- Среди работников указанной организации зарегистрированы случаи менингококковой инфекции, - сообщают в Прокуратуре Свердловской области.

В настоящий момент, прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

«КП-Екатеринбург» рассказывает, что в данный момент известно о вспышке менингококковой инфекции на складе Ozon.