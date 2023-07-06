Под Нижним Тагилом сгорели два дома от удара молнии

. В тушении пожара участвовали 15 человек и 4 единицы техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 6 июля в поселке Висим под Нижним Тагилом сгорело два жилых дома. В крышу дома на улице Горького ударила молния и он сразу загорелся.

- На место происшествия выезжали пожарные расчеты. К счастью, обошлось без пострадавших, - сообщает очевидец происшествия сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

Пока машины пожарных добрались до места, огонь уже перекинулся на соседний дом и хозяйственный постройки.

- В 11:50 пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении пожара участвовали 15 человек и 4 единицы техники, - сообщили "КП-Екатеринбург" в МЧС России по Свердловской области.

От стихии также пострадал домашний скот: куры, бык и свиньи. В этом году в Висиме уже горели десять домов на улицах Октябрьской и Большевистской.

Ранее мы рассказывали, что в Нижнем Тагиле на улице Красногвардейской сгорела квартира. Пожар произошел из-за непотушенной сигареты.