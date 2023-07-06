В Екатеринбурге началась вторая волна зачисления в первые классы

Свободных мест для первоклашек осталось 2,6 тысячи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге началась вторая волна зачислений детей в первые классы. Новый этап стартовал 6 июля. Заявления примут 95 школ города. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

- Набор ведется в два этапа: с 1 апреля по 30 июня – детей, зарегистрированных на закрепленной за учреждением территории; с 6 июля по 5 сентября – прием на свободные места без учета регистрации, - отметили в мэрии.

По данным за 6 июля, только в 95 из 157 школ, которые открывали прием учеников, остались места. Всего екатеринбуржержцы подали 22,6 тысяч заявлений. Свободных мест для первоклашек осталось 2,6 тысячи.

Горожане смогут подать документы в электронном виде через портал Госуслуг, они могут лично обратиться в МФЦ, подойти в учреждение или отправить заказное письмо.

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