В Екатеринбурге умер второй человек, заразившийся менингококковой инфекцией

В Екатеринбурге умирают сотрудники компании Ozon Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в распределительном центре Ozon среди сотрудников произошла вспышка менингококковой инфекции.

Всего по официальным данным менингит обнаружили у семи сотрудников центра. Сначала «КП-Екатеринбург» сообщили об одном умершем от менингита, чуть позже стало известно о том, что скончалась женщина, которая также работала в распределительном центре.

После ЧП региональный Роспотребнадзор постановил ввести для сотрудников распределительного центра меры защиты от опасного заболевания – медосмотры, масочный режим и измерение температуры.

Сейчас распределительный центр продолжает работу. По данным врачей, менингококковая инфекция передается только воздушно-капельным путем. Поэтому посылки на пунктах выдачи компании получать можно безопасно.

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