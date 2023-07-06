Суд отказал слепому массажисту-педофилу в освобождении

Инвалид первой группы будет отбывать наказание в колонии строго режима. Фото: страница "Вконтакте"

Свердловский областной суд отказал слепому массажисту, обвиняемому в педофилии, в досрочном освобождении. Артема Аракеляна осудили в марте 2021 года. Тогда ему назначили наказание в виде 14,5 лет колонии строгого режима.

3 апреля 2023 года адвокат осужденного запросил досрочное освобождение в связи с болезнью Аракеляна. Тогда мужчине было отказано, в ответ была подана апелляционная жалоба. Суд рассмотрел ее, но не удовлетворили.

- Проверив судебный материал, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав мнения участников процесса, суд апелляционной инстанции счел обжалуемое постановление законным и обоснованным и оставил его без изменений, а апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения, - пояснили в суде.

Напомним, что Артема Аракеляна осудили за преступления, которые он совершал прямо в массажном кабинете. В домогательствах мужчину обвинили три девочки в возрасте от 10 до 12 лет. Такое заявление они сделали спустя несколько лет после встреч с массажистом.

Важно отметить, что у мужчины инвалидность первой группы по зрению, также он диабетик. Однако эти факторы никак не повлияли на решение суда.

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