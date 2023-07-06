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НовостиПроисшествия6 июля 2023 12:26

Врач-инфекционист рассказал, что поможет спастись от менингита

Инфекционист из УГМУ рассказал, что вакцинация является наиболее доступным средством защиты от менингококковой инфекции
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
Главным определяющим фактором для возникновения вспышек инфекции является скученность людей

Главным определяющим фактором для возникновения вспышек инфекции является скученность людей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции на складе Ozon. По данным свердловского Роспотребнадзора, заразились семь человек. В настоящее время известно о как минимум двух людях, которые скончались после вспышки инфекции на складе.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» поговорил с доцентом кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Павлом Кузнецовым. Мы узнали, каким способом можно защититься от коварной инфекции.

По словам врача-инфекциониста, наиболее простым и надежным способом защиты является вакцинация.

- Менингококковая инфекция – это вакциноуправляемая инфекция, - подчеркнул кандидат медицинских наук. - Именно поэтому врачи советуют поставить соответствующие прививки детям перед началом посещения детского сада, школы или института. Взрослым – при выходе в новый коллектив.

Павел Кузнецов добавил, что проблему со вспышками менингококковой инфекции несколько лет назад удалось решить в ВС РФ. Этого удалось добиться за счет тотальной вакцинации всех призывников.