Главным определяющим фактором для возникновения вспышек инфекции является скученность людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции на складе Ozon. По данным свердловского Роспотребнадзора, заразились семь человек. В настоящее время известно о как минимум двух людях, которые скончались после вспышки инфекции на складе.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» поговорил с доцентом кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Павлом Кузнецовым. Мы узнали, каким способом можно защититься от коварной инфекции.

По словам врача-инфекциониста, наиболее простым и надежным способом защиты является вакцинация.

- Менингококковая инфекция – это вакциноуправляемая инфекция, - подчеркнул кандидат медицинских наук. - Именно поэтому врачи советуют поставить соответствующие прививки детям перед началом посещения детского сада, школы или института. Взрослым – при выходе в новый коллектив.

Павел Кузнецов добавил, что проблему со вспышками менингококковой инфекции несколько лет назад удалось решить в ВС РФ. Этого удалось добиться за счет тотальной вакцинации всех призывников.