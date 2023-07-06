Роспотребнадзор: через посылки Ozon нельзя заразиться менингитом

Опасная инфекция распространилась на распределительном складе в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на распределительном центре компании Ozon произошла вспышка менингита. Сотрудники свердловского Роспотребнадзора официально сообщают о семи случаях заболевания, два из них привели к смертельным исходам.

В центре провели санитарную обработку и дезинфекцию помещений, а также начали прививать сотрудников от менингококковой инфекции, на объекте введен масочный режим.

В региональном Минздраве «КП-Екатеринбург» подтвердили смерть двух жителей хостела, где проживали сотрудники распределительного центра Ozon. Однако точная причина смерти специалистами еще не установлена.

Тем временем, жители Екатеринбурга и Свердловской области в социальных сетях задаются вопросом: опасно ли получать посылки Ozon на пунктах выдачи в период вспышки смертельно опасного заболевания?

На этот вопрос ответили специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Нет. Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях бактерии остаются жизнеспособным лишь непродолжительное время, - рассказывают специалисты, добавляя, что самой надежной защитой от опасной инфекции является вакцинация.