Победительницу определят 17 августа. Фото: организаторы «Мисс Екатеринбург – 2023»

На финальном кастинге «Мисс Екатеринбург – 2023» выбрали 17 участниц. Они поборются за титул и двухкомнатную квартиру. Об этом сообщили организаторы.

Всего в конкурсе хотели принять участие 317 девушек. Однако только 180 из них получили приглашение на прекастинг. На основной кастинг позвали только 46 конкурсанток. Допущены к участию в конкурсе были только 17 участниц. Теперь им предстоит в течение восьми недель пройти подготовку. Победительницу определят 17 августа.

- С 10 июля участниц ждет плотный рабочий график: занятия сценическим мастерством, речью, дефиле, хореография, фотосъемки, а также занятия по этикету, стилю и подготовка к финальному шоу. Впервые увидеть финал смогут все желающие: он будет открытым, - пояснили в пресс-службе конкурса.

Ведущим финального шоу стал Дмитрий Хрусталев. Также на мероприятии выступит группа «Банд’Эрос».

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