В Каменске-Уральском сломали Чебурашку

Скульптуру сломали уже во второй раз. Фото: пресс-служба мэрии Каменска-Уральского

20 тысяч жителей Каменска-Уральского не так давно проголосовали на благоустройство общественной территории у ДК «Металлург», после чего пространство здесь значительно преобразилось, а также появилась полюбившаяся горожанам скульптура Чебурашки.

И вот, радости каменцев пришел конец – вандалы сломали скульптуру сказочного героя, о чем порталу KU66.RU рассказали в мэрии Каменска-Уральского.

- Чебурашке достается второй раз за этот год, - с грустью констатировали в городской администрации.

Горожане в социальных сетях отметили, что скульптуру нужно выполнить из более прочного материала.