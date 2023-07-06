Дополнительные электрички Екатеринбург – Камышлов будут курсировать в день фестиваля UralTerraJazz

Джазовая электричка на вокзале в Камышлове. Фото: пресс-служба СвЖД

5 августа для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz, который пройдет в Камышлове, СвЖД вновь назначает дополнительные скорые пригородные поезда из Екатеринбурга в Камышлов и обратно.

График движения поезда составлен таким образом, чтобы в Камышлове пассажиры успели к началу мероприятия, а по возвращении в столицу Урала смогли пересесть на метро. Также в этом году для удобства жителей Екатеринбурга и области электричкам добавлены остановки на станциях Исток (микрорайон Компрессорный), Косулино (поселок Верхнее Дуброво), Баженово (поселок Белоярский). Время в пути составит 2 часа 26 минут.

Пригородный поезд №7226 отправится из Екатеринбурга в 10:30 (время местное), далее отправление: Первомайская в 10:37, Шарташ в 10:42, Исток в 10:54, Косулино в 11:12, Баженово в 11:32, прибытие в Камышлов в 12:56.

Пригородный поезд №7225 отправится из Камышлова в 21:16, далее прибытие: Баженово в 22:32, Косулино в 22:55, Исток в 23:12, Шарташ в 23:24, Первомайская в 23:28, Екатеринбург в 23:33.

Билеты на «джазовую» электричку можно приобрести в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» за 10 дней до даты отправления поезда. Стоимость проезда в одну сторону составит 200 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном сообщении.

*****

IX международный джазовый фестиваль UralTerraJazz пройдет на площадке Центрального городского стадиона Камышлова. В этом году перед гостями выступят художественный руководитель фестиваля, ведущий джазмен мирового уровня Даниил Крамер, квинтет Платона Газелериди и Ирина Макарова, Secret Atelier, Belya & Lamba, а также ансамбль Kickin’ Jass Orchestra.