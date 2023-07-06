На стройке новой школы на улице Советской строители сохраняют 8-метровую ель

Таким будет фасад школы. Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга, на ул. Советской идет строительство новой школы на 1500 мест. Возводит ее в рамках государственно-частного партнерства компания «Атомстройкомплекс», финансовым партнером проекта выступает «Сбербанк». Площадка под школу расположена в центре сложившегося микрорайона, между жилыми домами. Выполняя подготовительные работы и подготавливая площадку под строительство, строители обнаружили высокую, 8-метровую красавицу-ель.

– Ель расположена вне площади застройки здания школы, поэтому несмотря на предусмотренную проектом возможность сноса, мы, конечно, решили сохранить дерево, – рассказал руководитель стройки Александр Прокопович. – Все необходимые для строительства коммуникации и подъездные пути для техники расположили так, чтобы не повредить ель. Пригласили на площадку эколога, который осмотрел ель и дал нам рекомендации о том, как лучше защитить дерево от проводимых в непосредственной близости работ.

Та самая ель у будущей школы. Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

Когда школа будет построена, ель окажется рядом с главным входом и, вероятнее всего, будет играть главную роль в новогоднем украшении школы. А пока украшать ель планируют строители – к новому году дерево нарядят гирляндами.

В строителей компании «Атомстройкомплекс» большой опыт сохранения деревьев во время проведения строительных работ. Например, при реконструкции комплекса зданий Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий строители заботились о редких для Урала конских каштанах, растущих на территории медучреждения. На зиму деревья укутывали и защищали ограждениями. Весной каштаны радовали цветением строителей, а сейчас – работающих в здании медиков и обычных прохожих.