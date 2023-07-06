В Нижнем Тагиле квартира сгорела из-за непотушенной сигареты

На место прибыли девять огнеборцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сгорела квартира. Пожар произошел ночью 6 июля на улице Красногвардейской, 43А. Об этом сообщили в ГУ МЧС по свердловской области.

- На площади пяти квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже муниципального трехэтажного жилого дома, - рассказали спасатели.

На место ЧП прибыли три пожарные машины и девять огнеборцев. Спасатели при помощи дыхательного аппарата вывели из задымленного дома одного человека, жильца квартиры. Потушить огонь удалось за три минуты. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Дознаватели МЧС организовали проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах происшествия.

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