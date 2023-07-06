Дополнительные электрички Екатеринбург-Камышлов запустят ради фестиваля

Джазовая электричка на вокзале в городе Камышлов. Фото: пресс-служба СвЖД

5 августа для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля в Камышлове добавят электрички из Екатеринбурга в Камышлов и обратно. График движения поезда составлен так, чтобы пассажиры успели к началу мероприятия, а вечером смогли пересесть на метро после возвращения в столицу региона. Также в этом году добавили остановки на станциях: Исток, Косулино и Баженово.

- Время в пути составит 2 часа 26 минут. На билеты действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородных электричках, - сообщают в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Утренний пригородный поезд отправится из Екатеринбурга в 10:30, а приедет в Камышлов в 12:56. Вечерняя электричка поедет из Камышлова в 21:16, а в Екатеринбург прибудет в 23:33.

Стоимость проезда в одну сторону составляет 200 рублей. Билет можно будет купить в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и в мобильном приложении за 10 дней до даты отправления поезда.