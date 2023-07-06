Проект презентуют в Историческом сквере. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге создали макет города из макарон и гречки. Проект подготовили в честь 300-летия столицы Среднего Урала. Его презентую 8 июля на фестивале барбекю в Историческом сквере.

- Фестиваль барбекю – одно из самых известных и любимых событий Свердловской области, которое собирает гостей из разных регионов нашей страны и из-за рубежа, – отметила региональный директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Для создания инсталляции использовались 450 упаковок макарон, 50 килограмм специй, 50 литров глазури, по 20 килограммов риса, гречки и других круп. Помимо этого макет состоит из 10 килограммов печенья, 15 килограммов манки и мака, а также пяти килограммов шоколада, 100 литров клея и 100 листов пенопласта. Размер проекта достигает трех метров в ширину и 20 метров в длину.

Напомним, что ради проведения фестиваля с 8 по 9 июля перекроют движение по улице Воеводина. Ограничения будут действовать с 7 утра до 19 вечера каждый день.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru