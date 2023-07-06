В Свердловской области подешевели огурцы

Больше всего за неделю подешевели огурцы – сразу на 8% до 104 рублей за килограмм Фото: Артем КИЛЬКИН

В магазинах Екатеринбурга и Свердловской области в начале июля подешевели огурцы, помидоры и печенье. При этом, на этой неделе выросли в цене морковь и картошка. Об этом со ссылкой на Свердловскстат пишет издание «ФедералПресс».

Цены на картофель подскочили сразу на 17%, теперь средняя стоимость килограмма достигла 47 рублей. Стоимость килограмма моркови поднялась на 6% до 66 рублей. Яблоки за неделю выросли в цене на 3% до 128 рублей за кило, а макароны теперь стоят 115 рублей за килограмм.

Больше всего за неделю подешевели огурцы – сразу на 8% до 104 рублей за килограмм, 3% сбросили помидоры – теперь они стоят 118 рублей за кило. Печенье сбавило в цене почти 4% (236 рублей за килограмм).