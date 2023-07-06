Tele2 открывает в центре Екатеринбурге летнее пространство под открытым небом с кинотеатром, живой музыкой, выступлениями ди-джеев, танцами и лекторием

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

Мобильный оператор Tele2 совместно с Уральским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина создали новое городское пространство к 300-летию Екатеринбурга. Площадка, расположенная в Саду центра современного искусства, будет работать с 7 июля по 27 августа. В пространстве организован коворкинг, где можно подключиться к wi-fi и зарядить гаджеты. Доступ на все события бесплатный.

Команда мобильного оператора подготовила для онлайн-кинотеатра под открытым небом разнообразную программу: мультфильмы, киноленты для семейного просмотра, киноклассика и фестивальное кино. Кураторы филиала Пушкинского музея составили для гостей специальную программу, включив в нее фильмы и лекции авторов, которые исследуют и создают культурный код города. Отдельное место в программе займут лучшие короткометражные работы фестивалей Kinolook, «Ойка», «Кинопроба», «Светлые Истории», «Уральская индустриальная биеннале современного искусства». Фильмы расскажут о Екатеринбурге, его районах, горожанах и поиске себя.

Летними вечерами для гостей и жителей города выступят ди-джеи и музыканты. Также мобильный оператор предлагает гостям принять участие в мастер-классах вместе с профессиональными тренерами из школы танцев «MaxDance». Под открытым небом екатеринбуржцам проведут уроки бачаты, сальсы, зука и линди-хопа. Посетители площадки смогут принять участие в интерактивных театральных постановках и музыкальных квизах, побывать на лекциях. Программу событий можно узнать на специальном сайте, там же клиенты Tele2 найдут подарки от партнеров мобильного оператора.

Праздничное открытие состоится в ближайшую субботу, 8 июля. Гостей площадки ожидают розыгрыши и подарки, а также насыщенная развлекательная программа. Вечером на площадке пройдет акустический концерт Ани Нагапетян, уникальной вокалистка, которая поет на 20 и более языках, основательницы музыкальной академии на Урале «Pro Голос».

Антон Антонов, коммерческий директор МР «Урал» Tele2:

- Поздравляю екатеринбуржцев с Днем рождения любимого города. Очень надеюсь, что благодаря нашему летнему пространству, наполненному событиями, мы сделаем городскую жизнь в год 300-летия ярче и интереснее. Поддержка клиентов и жителей Екатеринбурга, их образа жизни и увлечений – часть стратегии нашей компании. Нам очень приятно стать частью праздничной программы к 300-летию города и подарить почти два месяца праздничных событий гостям и жителям Екатеринбурга.

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