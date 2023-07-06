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НовостиЭкономика6 июля 2023 9:37

В Лабытнинги закупили новые автобусы

За транспорт потратили больше 32 миллионов рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Новые автобусы скоро выйдут на линию

Новые автобусы скоро выйдут на линию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация ямальского города Лабытнанги закупила для городских маршрутов три новых автобуса на газовом топливе на общую сумму в 32,6 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Новые автобусы МАЗ будут курсировать из центра города в поселок Харп и обратно. Таким образом власти города отреагировали на просьбы горожан организовать нормальное транспортное сообщение поселка и муниципалитета.

Новые автобусы более вместительные по сравнению с теми, которые выходили на линию ранее. Их вместимость – 45 человек.