В Лабытнинги закупили новые автобусы

Новые автобусы скоро выйдут на линию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Администрация ямальского города Лабытнанги закупила для городских маршрутов три новых автобуса на газовом топливе на общую сумму в 32,6 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Ямал 1».
Новые автобусы МАЗ будут курсировать из центра города в поселок Харп и обратно. Таким образом власти города отреагировали на просьбы горожан организовать нормальное транспортное сообщение поселка и муниципалитета.
Новые автобусы более вместительные по сравнению с теми, которые выходили на линию ранее. Их вместимость – 45 человек.