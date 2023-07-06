Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость6 июля 2023 9:14

Улицу Энгельса в Екатеринбурге перекроют строители

Движение ограничат с 23 июля по 15 октября 2023 года
Анжелика УФИМЦЕВА
Центральную улицу перекроют на несколько месяцев

Центральную улицу перекроют на несколько месяцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перекроют улицу Энгельса на участке от улицы Белинского до Красноармейской. Движение ограничат с 23 июля по 15 октября 2023. Это связано с проведением работ на магистральных тепловых сетях. На закрытом участке установят дорожные знаки и указатели.

- Движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Малышева, Карла Маркса и Куйбышева, - сообщают в Администрации Екатеринбурга.

Для удобства автомобилистов на официальном портале Екатеринбурга есть карта со всеми перекрытиями города.

Ранее мы сообщали, что до конца лета перекроют улицу Инженерную, тоже из-за ремонта тепловых сетей. Еще проезд будет закрыт по улице Карасьевской до 1 декабря.