Улицу Энгельса в Екатеринбурге перекроют строители

Центральную улицу перекроют на несколько месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перекроют улицу Энгельса на участке от улицы Белинского до Красноармейской. Движение ограничат с 23 июля по 15 октября 2023. Это связано с проведением работ на магистральных тепловых сетях. На закрытом участке установят дорожные знаки и указатели.

- Движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Малышева, Карла Маркса и Куйбышева, - сообщают в Администрации Екатеринбурга.

Для удобства автомобилистов на официальном портале Екатеринбурга есть карта со всеми перекрытиями города.

Ранее мы сообщали, что до конца лета перекроют улицу Инженерную, тоже из-за ремонта тепловых сетей. Еще проезд будет закрыт по улице Карасьевской до 1 декабря.