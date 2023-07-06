На Свердловскую область надвигаются дожди, грозы и порывистый ветер

На Среднем Урале пройдут грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Средний Урал надвигаются дожди, грозы и порывистый ветер. МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области на 7 июня.

- По данным синоптиков 7 июля местами в Свердловской области ожидаются дожди, грозы, порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте бдительны, - обратились спасатели.

Сотрудники МЧС попросили свердловчан соблюдать все меры осторожности в период штормового предупреждения. Для этого нужно ограничить пребывания на улице. Владельцам частных домов посоветовали подготовит ливневые канализации и другие дренажные системы к выводу воды.

Находясь в доме, спасатели посоветовали, закрывать окна, двери, дымоход и вентиляционные отверстия. При ударе молнии важно держаться подальше от электропроводки, водостокам, антеннам и электробытовым приборам.

Ранее сотрудники МЧС предупреждали о непогоде 5 и 6 июля. В Свердловской области обещали грозы, ливни и град.

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