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НовостиОбщество6 июля 2023 9:05

В Екатеринбурге студент сделал предложение девушке во время защиты диссертации

Во время ответственного события Евгений сильно волновался
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Евгений сделал предложение Марине во время защиты диссертации. Фото: пресс-служба УГГУ

Евгений сделал предложение Марине во время защиты диссертации. Фото: пресс-служба УГГУ

Магистрант Уральского государственного горного университета Евгений Девяткин сделал предложение своей девушке Марине прямо во время защиты диссертации. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Евгений сильно переживал во время ответственного события, переживала и Марина Полевина, будущий преподаватель химии и биологии, которая согласилась на предложение возлюбленного.

Напомним, что несколько месяцев назад пожарный из Кушвы сделал предложение своей коллеге, она ответила согласием.

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